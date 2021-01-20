Türkiye’nin 5. büyük stadının Millet Bahçesi yapılmasına dava

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, daha önce Cumhuriyet'in planlama ve kentleşme politikalarının bellek ve simge mekanlarından olan Cebeci Stadyumu’nun yıkılarak, alanına millet bahçesi ve cami yapılmasına ilişkin planı gündeme getirmişti.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, plan askıdan iner inmez, planın yürütmesinin durdurulması ve takiben iptali talebiyle Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şubesi, "Cebeci İnönü Stadyumu Ankara'nın kentsel hafıza ve mihenk taşlarından biridir. Cumhuriyetin planlama ve kentleşme politikalarının bellek ve simge mekanlarındandır. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak Cumhuriyet değerlerini korumaya devam edeceğiz. Telafisi imkansız zararlar verilmeden planın yürütmesi durdurulmalı ve plan iptal edilmelidir’’ dedi.

Cebeci Stadı ve tüm parseli canlandırılarak, bir bütün olarak korunmalıdır

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "İktidar Cumhuriyet değerlerinin yok edilmesine yönelik rövanşist bakış açısını hızla terk etmelidir. Cebeci Stadı'nın bir bütün olarak tüm parseli ve çevresiyle canlandırılarak korunmasının sağlanması gerekirken, Cebeci Stadyumu’nun yıkılarak, alanına millet bahçesi ve cami yapılmasına ilişkin plan hazırlanıyor. Söz konusu 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca resen onaylanan Çankaya ilçesi Erzurum Mahallesi 6047 da 11-12 parsellere ilişkin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı işleminin, öncelikle yürütmesinin durdurulması ve takiben iptali için dava açtık" ifadesini kullandı.

Plan ile Cumhuriyet'in spor alanlarına yönelik bakış açısı yok edilmek isteniyor

‘’Bu plan ile Cumhuriyet'in spor alanlarına yönelik bakış açısını yok etmek amaçlanıyor. Millet Bahçesi yaklaşımı iktidarın rejimle hesaplaşma sürecinde, ideolojik ve rant kaygılarıyla gündeme getirilmiştir. Nerede bir millet bahçesi varsa, ya Cumhuriyet değerlerini yok etmektedir ya da rant odaklı projelerin bahçesi olarak tasarlanmaktadır. Bu plan da bunun bir örneğidir’’ diyen Candan sözlerine şöyle devam etti:

‘’Cebeci Stadı, sadece işlevi değil, kentsel yaşam ile olan ilişkisi ve geçmişe tanıklığı ile bellek değeri taşımaktadır. Cumhuriyet ideolojisini temsil eden mekanlara yönelik bir ideolojik dönüşüm içerisinde olan iktidar, adında ve mekanında Cumhuriyeti hatırlatan hangi yapı varsa yıkıyor, içini boşaltıyor, kimliksizleştiriyor. Belleğimizin sıfırlanmasına izin vermeyeceğiz. Süreci titizlikle takip edeceğiz Cebeci Stadı Cumhuriyet’in kentsel ölçekte spor alanlarına bakışının bir yansıması olarak 1920'li yıllardan bu yana gelmiştir. İlk zamanlarda çeşitli spor ve eğlence faaliyetlerinin yer aldığı daha sonra Ankara'nın ilk resmi futbol maçlarının oynandığı bugüne kadar açık olan stat, spor alanı olarak hizmet vermiştir. Yoğun bir yapılaşma dokusunun içinde kentin az bulunur açık alanlarından birini de oluşturmaktadır. Ankara’da 19 Mayıs Stadyumunun yıkılması ile Cumhuriyetin spor alanlarına yönelik bakış açısının son örneği olan Cebeci Stadyumu’nun yıkılması ve yerine cami ve millet bahçesi yapılması alanın bellek değerini yok edecektir. Sosyal bir niteliği olan anı değeri, geçmişle olan bağlarımızı canlı tutan, belli bir zaman kesitindeki yaşamımızı hatırlamamıza yardımcı olan ve ‘insan’ öğesinin odak noktasında bulunduğu bir kavramdır. ‘’

Bölgeyi kentin kimliksiz parçası haline getirecek

Candan ,’’Bölge ile birlikte akla gelen ilk kamusal mekânlardan birisidir. “Kentin Hafıza Mekânları” kapsamında çok önemli bir yer tutan, ayrıca sürekli değerlerinden ödün vererek kimliğini kaybetmekte olan Ankara’nın önemli mihenk taşlarından biri olan Cebeci Stadının bir bütün olarak, tüm parseli ve çevresi ile birlikte canlandırılarak korunmasının sağlanması oldukça önemlidir. Stadın yıkılarak yerine millet bahçesi ve cami kullanımlarının getirilmesi tüm bölgenin tüm tarihsel anlamını değiştirecek ve kentin kimliksiz, geçmişsiz bir parçası haline dönüştürecektir’’ diye konuştu.

Candan, şöyle devam etti:

‘’Cebeci stadının sadece Ankaralılar için değil müsabakalara gelen kişiler için de anı değeri taşıdığı açıktır. Antik çağlardan bu yana stadyumlar önemli kamusal mekanlar olarak iz bırakmışlardır. Cebeci stadyumu, Cebeci bölgesinde kimlik ve simge değeri olan bir yapıdır.. Özellikle planlama alanı çevresinde eski Ankara dokusu içinde kalmış birçok cami bulunmaktadır. bulunmaktadır Büyük ölçekli camiler; Mimar Sinan ve kalfası tarafından yapılmış olan Yeni Cami diğer adı ile Cenabi Ahmet Paşa Cami planlama alanına 500 metre mesafededir. İmaret Cami ( Karacabey Camii olarak da bilinmekte) Hacettepe Hastane alanı içinde kalmakta, Cebeci Camii, planlama alanına 400 metre mesafededir. Bu camilerin dışında tarihi önemi olan orta ölçekli birçok cami ve mescit bulunmaktadır, Bilimsel ve çevresel teknik etüt çalışması yapılmadan, gerekli kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınmadan parçacı olarak ele alınmış olup kamu yararına ve planlama esaslarına aykırıdır. ‘’

Cebeci Stadyumu o bölgenin kimliğini tanımlayan simge değeri olan bir yapıdır

Candan, Candan Cebeci Stadyumu’na ilişkin şu bilgileri de verdi:

“Cebeci Stadyumu 68mx105m boyutlarında, 37.000 kişi kapasiteli Ankara’nın en büyük Türkiye’nin ise 5. büyük stadıdır. Stadın bulunduğu alan olan eski Cebeci Çayırı eski tarihlerden beri spor ağırlıklı bir mesire yeri olarak kullanılmıştır, ilk nizami futbol sahası burada yer almıştır. 1960’lı yıllara kadar alanda ilk açık hava sinemaları yer almış, cambazhane gösterileri, Muammer Karaca Tiyatrosu, Zati Sungur gösterileri bu alanda yapılmıştır.1930'ların başında yapılmış olan 19 Mayıs Stadı yetersiz kaldığından 1967 yılında ikinci bir stat olarak Jansen Planında spor yeri olarak gösterilmiş olan alanda Cebeci Stadı'nın yapımına karar verilmiştir. En son kiracıları Hacettepe Spor Kulübü ve Ankara Demirspor’dur. Yapının yakın çevresinde tren istasyonu ve semt pazaryeri bulunmaktadır. İnönü Stadyumu o bölgenin kimliğini tanımlayan bir yapıdır. Anı değeri ve bellek değeri vardır. İnönü stadının sadece Ankaralılar için değil müsabakalara gelen kişiler için de anı değeri taşıdığı açıktır. Stadın kent için değeri tartışılmazdır.’’

