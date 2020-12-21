Türkiyeli patronlar: Yeni ABD yönetimiyle çalışmaya hazırız

Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ'ın Joe Biden’ı seçim başarısı için tebrik ettiğive gelecek döneme ilişkin beklentileri kaleme aldığı mektup ABD seçilmiş başkanı Biden’a iletildi.

'Yeni ABD yönetimiyle çalışmaya hazırız'

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın son günlerde uygulamaya koyduğu CAATSA yaptırımlarının iki ülke iş dünyasını etkilemesinden kaygı duyulduğu söylenen mektupta TAİK, Biden yönetiminin ikili ilişkileri güçlendirmeyi bir öncelik haline getirmesini temenni etti. Ayrıca mektupta TAİK'in "Türkiye ve ABD arasında ikili ticaret hacminin artırılması noktasında yeni ABD yönetimiyle çalışmaya hazır" olduğu belirtildi.

"İki ülke arasında yaptırımlar ve anlaşmazlıkların değil, ticaret ve yatırımların konuşulduğu bir pozitif gündem oluşturulmasına ihtiyaç var. Bu bağlamda TAİK’in uzun süredir ısrarla dile getirdiği Serbest Ticaret Anlaşması (STA) yeni dönemde kilit rol oynayabilir" sözleri mektupta yer aldı.

Trump döneminde konulan 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine de atıfta bulunulan mektupta TAİK'in ABD’deki milyarlarca dolarlık yatırımından bahsedilirken "TAİK, Amerikalılara on binlerce istihdam sağlamaktadır. Türkiye, Amerikalı firmalar için çok önemli bir denizaşırı pazardır. Pandemi döneminde Türkiye ve ABD için ticarette kazan-kazan ilişkisine dayanan yeni fırsatlar ön plana çıkmıştır." denildi.

'İkili ulusal komisyon önerisi'

Mektupta ikili ilişkilerin güçlendirilmesi adına Türk ve Amerikalı bakanların düzenli olarak iletişim kuracağı, sorunları tartışacağı, işbirliği yolları arayacakları ve fikir alışverişinde bulunacakları bir 'İkili Ulusal Komisyon' (Bi-national Commission) kurulması önerildi. Bir açık forum niteliği taşıdığı söylenen İkili Ulusal Komisyonlar için "ABD’nin zorluklar yaşadığı ülkelerle ilişkilerini güçlendirmek adına 1990’lardan beri Demokrat yönetimler tarafından uygulanmaktadır. Şüphesiz ülkelerimiz farklı ihtiyaçlara ve beklentilere sahip olabilirler" notu düşüldü.

Mektupta TAİK'in Joe Biden'ı 2013'te Amerikan-Türk Konferansı'nda ağırladığı belirtilerek, önümüzdeki yıl yapılacak olan 39'uncu konferansa yeni ABD yönetimi davet edildi.

Mektubu Aydın Doğan'ın damadı yazdı

Mektubu kaleme alan, Erdoğan ve Trump ailelerini de yakınlaştıran isim Mehmet Ali Yalçındağ eski medya patronu ve Trump'ın ortağı Aydın Doğan'ın damadı.

2012 yılında Şişli'deki Trump Towers açılışında, müstakbel ABD Başkanı Trump ve kızı İvenka; Doğanların misafiri olarak Türkiye'de ağırlanmışlardı.

Doğan Medya'nın eski CEO'su Yalçındağ, 2018'de Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu'na atanmış, Yalçındağ'ın Trump ailesi ile kurduğu dostluk, 2018'de TAİK başkanlığına atanmasıyla kurumsal nitelik kazanmıştı.