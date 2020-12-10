Türkiye'den Tunus'a koronavirüs salgını nedeniyle 5 milyon dolar hibe

Türkiye, Covid-19 salgını nedeniyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe nitelikli finansal destek verecek.

Tunus'a 5 milyon doları aşmayacak şekilde hibe nitelikli finansal katkının tek dilim halinde mümkün olan en kısa süre içinde ödenmesine dair milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında ayrıca, Kuzey Kıbrıs, Nijer, Kongo ve Nijerya'ya sağlık alanında hibe yapılmasına dair milletlerarası antlaşmalar da yayımlandı.

Dışişleri Bakanlığı, Kasım ayında da Afganistan’a 75 milyon dolarlık yardım yapacağını duyurmuştu.