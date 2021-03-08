Türkiye'den Mısır'a yönelik ılımlı mesajların ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Kahire'de

Türkiye hükümetinden Mısır'a yönelik ılımlı mesajların ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bugün Kahire'yi ziyaret etti.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile görüşen Dendias, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Şükri ile ikili ilişkilerin yanısıra Şubat ayında Atina'da yapılan "Philia" (Dostluk) forumunun ardından yaşanan bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını duyurdu.

Dendias sözkonusu forumun "bölgesel istikrar ve işbirliğini ilerletmedeki olumlu etkisini" konuştuklarını söyledi.

Kahire'nin Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kıta sahanlığı sınırlarını kabul etmesi ve Eastmed boru hattı güzergahında Kıbrıs Cumhuriyeti'ni devre dışı bırakma önerisi Ankara tarafından memnuniyetle karşılanmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mısır ile deniz sınırı anlaşması yapılabileceğini söylemişti.

Öte yandan Yunanistan basınında Arap News sitesine dayandırılan haberlerde, Mısır'ın Türkiye ile görüşmeler yaptığı iddialarını yalanladığı belirtildi. Kahire'den diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde, Mısır'ın Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan deniz sınırları anlaşmasına karşı duruşunun devam ettiği, Kahire'nin Ankara ile deniz sınırları konusunda müzakereler yürüttüğü iddiasının gerçekdışı olduğu öne sürüldü.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias bugün Kahire'den sonra Kıbrıs Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.