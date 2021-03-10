Türkiye’deki orman kıyımı 4 yılda yüzde 50 arttı

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) işletme ormanlarının yanı sıra milli parklardan da ağaç kesilmesine yönelik planların yapılmasıyla ilgili bir açıklama yaparak hangi gerekçe ile olursa olsun bu tür alanlarda ağaç kesiminin korunan alan felsefesine aykırı olduğunu savundu. Yaklaşık üçte biri orman olarak kabul edilen Türkiye’de milli parklara ait ormanların toplam orman alanları içindeki payının yalnızca yüzde 2-3 civarında olduğu kaydedilen açıklamada, “Sürdürülebilir geleceğimiz için, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de milli parklar ve korunan alanlar sayı ve alanca arttırılmalı; biyoçeşitlilik ve genetik kaynakları koruma, iklim ve su rejimini düzenleme, toprağı koruma, yaban hayatı ve rekreasyon gibi çok çeşitli ekosistem hizmetleri sunan bu tür alanlar ağaç kesimi dışında tutulmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Türkiye’deki milli parklarda ağaç kesimi için amenajman planlarının yapıldığının gündeme gelmesi hem sivil toplum örgütlerinde hem de kamuoyunda tepkiye neden oldu. Antalya’da Termesos ve Köprülü Kanyon, Isparta’da Kovada ve Kızıldağ ile Konya’da Beyşehir Gölü milli parklarında ağaç kesilmesi için amenajman planlarının yapıldığının ortaya çıkmasının ardından Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) geçtiğimiz hafta konuyla ilgili bir açıklama yaparak girişime tepki göstermişti.

İklim krizine karşı her karış ormana ihtiyaç var

WWF-Türkiye tarafından yapılan açıklamada “İklim krizinden en çok etkilenecek Akdeniz coğrafyasında yer alan ve daha fazla karbon tutmak için her karış ormana şiddetle ihtiyaç duyulan ülkemizde son zamanlarda yapılan ağaç kesiminin hızla arttığı, hatta milli parklar gibi korunan alanların bile ağaç kesimine açılmasına yönelik planların yapıldığı görülmektedir” denildi.

'Ağaç kesimi son 4 yılda yüzde 50 arttı'

Türkiye’nin iklim krizinden en çok etkilenecek olan Akdeniz coğrafyasında yer aldığı ve daha fazla karbon tutmak için her karış ormana ihtiyaç duyduğuna işaret edilen açıklamada, “Ülkemizde son zamanlarda yapılan ağaç kesiminin hızla arttığı, hatta milli parklar gibi korunan alanların bile ağaç kesimine açılmasına yönelik planların yapıldığı görülmektedir. 2020 yılının yaz aylarında ülkemizin dört bir yanındaki ormanlık alanlarda dikkati çeken aşırı ağaç kesimi bu gerçeği gözler önüne sermektedir. 2017 yılında 20 milyon m3 olan ağaç kesiminin, 2020’ye gelindiğinde 30 milyon m3’e ulaştığı görülmektedir. Yani son 4 yıl içerisinde ağaç kesimi 10 milyon m3 (%50) artarak orman örtümüz ciddi bir kayba uğramıştır” bilgisine yer verildi.

'Milli parklarda ağaç kesimi, korunan alan felsefesine aykırı'

Geleneksel olarak ağaç kesimi yapılmayan milli parklar gibi korunan alanların da bu uygulamaya açılmasının endişeyle karşılandığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

“Örneğin, Köprülü Kanyon, Termessos, Beyşehir, Kızıldağ ve Kovada milli parklarında bakım ve gençleştirme adı altında her yıl on binlerce m3 ağaç kesiminin planlandığı anlaşılmaktadır. Hangi gerekçe ile olursa olsun, bu tür alanlarda ağaç kesimi, korunan alan felsefesine aykırıdır. Zira korunan alanlar, iklim değişikliğinin etkilerine karşı dünyanın direncini yükseltmekle kalmayıp, ekolojik süreçlerin insan müdahalesi olmaksızın kendi doğal seyri içinde sürmesine izin verilmesi gereken alanlardır. Korunan alan yönetiminde esas, bir doğal afete ya da hastalığa maruz kalsa bile ekosistemin kendi dinamikleri içerisinde iyileşmesini veya yeni koşullara adapte olmasını sağlamaktır.”

'Türkiye'de milli parklar sayı ve alan yönünden artırılmalı'

Yaklaşık üçte biri orman olarak kabul edilen Türkiye’de milli parklara ait ormanların toplam orman alanları içindeki payının yalnızca yüzde 2-3 civarında olduğu anımsatılan açıklamada, “Sürdürülebilir geleceğimiz için, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de milli parklar ve korunan alanlar sayı ve alanca arttırılmalı; biyoçeşitlilik ve genetik kaynakları koruma, iklim ve su rejimini düzenleme, toprağı koruma, yaban hayatı ve rekreasyon gibi çok çeşitli ekosistem hizmetleri sunan bu tür alanlar ağaç kesimi dışında tutulmalıdır” denildi.