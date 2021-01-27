Türkiye'deki CoronaVac Faz 3 denemelerinde son durum

CoronaVac Faz 3 denemeleri kapsamında Türkiye'de gönüllülerle yapılan çalışmada geçtiğimiz haftalarda ara sonuçlar açıklanmıştı. Türkiye'de katılanlar arasındaki toplam vaka sayısı 29 olmuşken açıklanan ara sonuçlarda hastalananlar içinde aşılanmış olanların ve plasebo uygulanmış olanların sayıları karşılaştırılarak aşının bu denemelerdeki koruma oranı yüzde 92 olarak duyurulmuştu.

Faz 3 denemelerinde, belirlenen bir baraj değer var. İstatistiki olarak anlamlı bir sonuca ulaşılması için vaka sayısının bu baraj değere ulaşması gerekiyor. Bu noktada da denemeler son bulmuyor. Hatta Faz 3 denemelerinin "sonuçlanması" için katılanların başta oluşturulan protokolle belirlenmiş bir süre boyunca takibi de gerekiyor.

Yeni alınan haberlere göre, CoronaVac'ın Türkiye'de sürdürülen Faz 3 denemelerine katılanların tamamına eğer aşı grubunda değillerse, yani denemelerde aşı uygulanmayıp, plasebo uygulanmış olanlar arasında yer alıyorlarsa, aşı olabilecekleri bildiriliyor.

Ara sonuçların açıklanması bekleniyor

Bu durumda, önceki aşamada hangi grupta olduğu kimse tarafından bilinmeyen katılımcılarla ilgili bilgiye artık ulaşılmış oluyor. Bir süredir yeni gönüllü katılımı da alınmayan denemelerde bu bir aşamanın sonlanması anlamına geliyor ama "Faz 3 çalışmaları tamamlandı" denilemiyor.

Aşı ve plasebo grubunun koruyuculuk ve yan etkiler açısından takibi bu durumda sona ermiş olacak. Bu açıdan "verilerin toplanması" sona erecek. Öte yandan verilerin incelenmesi, vaka detaylarını da göz önüne alan bir değerlendirme çalışmasının yapılması devam edecek.

Belirlenen takvimde Faz 3 çalışmalarının tam olarak sonuçlanacağı tarih 2023'e kadar uzayabiliyor. Bu sonuçların ilgili bilim otoritelerince de incelenip onaylanmış olacağı tarih.

Öte yandan açıklanan ara sonuçların sadece ticaret ve politika açısından önem taşıdığını düşünmemek gerekiyor. Medya kanalıyla kamuoyuna taşınan ara sonuçlar, denemelerle ilgili önemli veriler de ortaya çıkarmış oluyor. Bu ara sonuçlar, hem çalışmaların bilimsel değerlendirmeleri hem de halk sağlığı açısından yapılacak değerlendirmeler açısından önem taşıyor.

CoronaVac'ın Türkiye'de yapılan Faz 3 denemelerinde girilen yeni evre denemelere katılanların hepsinin "gerçekten aşı olabilmeleri" gibi bir sonuç verecek. Oluşan verilerle ilgili sonuçların değerlendirilip onaylanması zaman alacak ama ara sonuçlar bunun öncesinde ortaya çıkabilir.

Tamamlanan çalışmayla ilgili bir ara sonuç açıklamasının ne zaman yapılacağıysa henüz bilinmiyor.