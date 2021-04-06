Türkiye'de uygulanan aşının bağışıklık yüzdesi belli oldu

Türkiye'de şu ana kadar en çok uygulanan koronavirüs aşısı Coronavac'ın antikor üretme yüzdesi belli oldu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi sağlık çalışanlarının yürüttüğü "SARS CoV-2 İnaktif (Sinovac-Coronavac) aşısının bağışıklık yanıtı" araştırması sonuçlarına göre aşının ikinci dozundan sonra kadınlarda yüzde 99.2, erkeklerde ise yüzde 95.7 oranında etkili antikor yanıtı tespit edildi.

DHA'nın haberine göre, Manisa CBÜ Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğrt. Üyesi Şebnem Şenol Akar, "Burada vurgulamamız gereken şey bir doz aşının asla yeterli olmayacağı, muhakkak ikinci dozun olunması gerektiğidir. Koruyuculuğun bu şekilde oluşabileceğini söylememiz çok önemli" dedi.