Türkiye'de son bir günde 17 kişi Covid-19'dan yaşamını yitirdi, 982 yeni vaka bildirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre son 24 saatte ülkede 17 ölüm kaydedildi, 982 yeni vaka tespit edildi.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı günlük koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte ülkede 17 kişi Covid-19'dan yaşamını yitirdi. Yeni vaka sayısı ise 982 olarak açıklandı.

Buna göre ülkede toplam vaka sayısı 230 bin 873'e, can kaybı 5 bin 691'ye yükseldi.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. 27 şehirde ise son üç günde yeni ağır hastamız olmadı. Zatürreli hasta oranımızda düşüş, yeni tanı konan hasta sayımızda artış eğilimi var" dedi.