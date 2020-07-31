Türkiye'de son bir günde 17 kişi Covid-19'dan yaşamını yitirdi, 982 yeni vaka bildirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı günlük koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte ülkede 17 kişi Covid-19'dan yaşamını yitirdi. Yeni vaka sayısı ise 982 olarak açıklandı.

Buna göre ülkede toplam vaka sayısı 230 bin 873'e, can kaybı 5 bin 691'ye yükseldi.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. 27 şehirde ise son üç günde yeni ağır hastamız olmadı. Zatürreli hasta oranımızda düşüş, yeni tanı konan hasta sayımızda artış eğilimi var" dedi.