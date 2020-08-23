Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 19 kişi yaşamını yitirdi, 1217 yeni vaka bildirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs verilerini açıkladı.

Buna göre son 24 saatte 19 kişinin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 6 bin 121'e yükseldi.

Bugün 80 bin 302 test yapıldığı ve 1217 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı. Toplam vaka sayısı 258 bin 249'a yükseldi.

Bugün iyileşenlerin sayısı da yine yeni vaka sayısının altında kalarak 795 oldu.

Ağır hasta sayısı 783 olarak açıklanırken, hastalarda zatürre oranıysa yüzde 7,5 oldu.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün 80.000’den fazla yeni test yapıldı. 1.217 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Pnömoni oranı kontrol sınırında seyrediyor. Gücümüz tedbirlere uyumumuz kadar. Sonunda yenilen virüs olacak" dedi.