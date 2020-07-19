Türkiye'de son 24 saatte 924 yeni koronavirüs vakası

Türkiye'de son 24 saatte 924 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 219 bin 641, can kaybı 5 bin 491 oldu.

Her gün 1000’e yakın hastamız şifa buluyor, 1000'e yakın yeni vakamız oluyor. Yeni vakaları durdurabilirsek aktif vaka sayısı hızla azalmış olacak. Hedefimiz; iyileşen sayısında artış, yeni vaka sayılarında düşüş. İyi haberler, alacağımız tedbirlere bağlı. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/VPrueGzsWC — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 19, 2020