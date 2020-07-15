Türkiye'de son 24 saatte 17 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre ülkede son 24 saatte 947 Covid-19 vakası görüldü.
Verilere göre, son 24 saatte 17 yurttaş koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirirken, 1013 kişi sağlığına kavuştu. Bugün toplam 42 bin 320 test yapıldı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, "1.000’in altındaki ikinci günümüz. Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla. Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan’da 3 gündür pnömoniye hiç rastlanmadı. Yeni vaka verileri yakın günlerde ciddiyetimizin arttığını gösteriyor" dedi.