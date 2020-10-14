Türkiye’de ofis açacağı ileri sürülen Booking’de personel kıyımı

Türkiye’deki faaliyetleri durdurulan online konaklama rezervasyonu portalı Booking.com’un vergi ödemeyi kabul ettiği ve Türkiye’de yeniden faaliyete geçmek üzere ofis açacağı ileri sürüldü. Öte yandan şirket Ağustos ayında duyurduğu büyük çaplı işten çıkarma planına başladı. Türkiye’deki otelcilere bir bilgilendirme yazısı gönderen Booking.com, “yeniden yapılanıyoruz, temsilciniz değişebilir” dedi.

Sabah gazetesinden Betül Alakent’in haberine göre Booking.com, Türkiye’de ofis açmayı ve vergi ödemeyi kabul etti. Şirketin ofis açmak için çalışmalarını hızlandırdığı ifade edilen haberde, elde ettiği gelirin yüzde 7,5’ini devlete vergi olarak vermeyi kabul ettiği iddia edildi. Bu kapsamda şirket yetkililerinin Türkiye'de turizm, maliye ve ticaret bakanlıkları ile görüşmeler sürdürdüğü de haberdeki bilgiler arasında.

Turizm Güncel’in haberine göre ise Booking com'un ağustos ayında duyurduğu büyük çaplı işten çıkarma başladı. Şirket tarafından partner otellere gönderilen bilgilendirme yazısında, “Sizin gibi biz de rezervasyon hacimlerinin büyük kısmının yok olduğunu gördük” denildi. Yakın gelecekte de durumun değişmesinin muhtemel görünmediği belirtilen yazıda, yeni yapılanma (işten çıkarmalar) nedeniyle ülkelerdeki bölge temsilcilerinin değişebileceği ve bu tesislerle iletişime geçileceği kaydedildi.

Yazıda şu ifadelere yer verildi:

“COVID-19, endüstrimiz üzerinde yıkıcı bir etki yarattı. Sizin gibi biz de rezervasyon hacimlerinin büyük bir kısmının yok olduğunu gördük.

Bu bağlamda Ağustos ayında Booking.com'un yeniden yapılanacağını duyurmuştuk. Mevcut gerçeklikteki iş hacmine kıyasla çok daha büyük bir çalışan kadromuz var ve üzülerek söyleyebiliriz ki yakın gelecekte de durumun böyle devam etmesi muhtemel görünüyor. Çalışanlarımızın işlerini kaybetmemelerini sağlamak için elimizden geleni yaptık ancak önümüzdeki aylarda ve yıllarda müşterilerimize ve ortaklarımıza destek sunmaya devam etmek adına değişiklikler yapmamız gerektiğini kabul etmek zorunda kaldık.

Bu hafta, ülkenizdeki Booking.com çalışanları bu durumdan kişisel olarak etkilenip etkilenmediklerini öğrenecek.”

