Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bin 508'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre son 24 saatte ülkede 17 kişinin Covid-19 nedeniyle ölmesiyle salgında toplam ölüm sayısı 5 bin 508'e yükseldi.

Son 24 saatte test sonucu pozitif çıkan 931 kişiyle birlikte toplam vaka sayısı da 220 bini geçti.

Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 220 bin 572'e ulaştı.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1243 olurken, entübe hasta sayısı ise 385 olarak açıklandı.

Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "SON ÜÇ GÜNDÜR ortalama günlük vaka sayısı EN YÜKSEK beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa. EN DÜŞÜK 5 ilimiz: Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt. Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray'daysa şu an pnömonili hastamız yok" dedi.