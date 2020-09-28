Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 62'ye yükseldi

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.

Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 65 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1412 yeni vaka tespit edildi. Bugün iyileşen hasta sayısı 1422 olarak bildirildi.

Bakanlık ağır hasta sayısını 1596 olarak duyurdu.

Türkiye'de salgının başından beri yaşamını yitirenlerin sayısı 8 bin 62'ye, toplam vaka sayısı 315 bin 845'e yükseldi.

Hastalarda zatürre oranıysa yüzde 6,5 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Bugün tespit edilen 1.412 yeni hasta var. Tedbirlerin netice verdiğinden eminiz. Virüsü yenene kadar birlikte mücadele edelim, tedbirlere birlikte uyalım" dedi.