Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bin 545'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.

Buna göre son 24 saatte 19 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Toplam ölüm sayısı 5 bin 545'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte test sonucu pozitif çıkanların sayısı 902 oldu. Toplam vaka sayısı 222 bin 402'ye yükseldi.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1244, entübe hasta sayısı 381 olarak açıklandı.

Bugün yapılan test sayısının 43 bin 404 olduğu bildirildi.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz" dedi.