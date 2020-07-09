Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bin 300'e çıktı

Türkiye'de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bin 300'e çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 18 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 50 bin 103 test yapıldı, test sonucu pozitif çıkan sayısı 1024 oldu.

Bugün açıklanan verilere göre 1179 kişi yoğun bakımda tedavi görüyor, entübe hasta sayısı ise 399.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor" dedi.