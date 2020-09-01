Türkiye'de koronavirüsten 47 can kaybı: 1572 yeni vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısını açıkladı.

Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 6 bin 417'ye. yükseldi.

Kayıplarımızın ve ağır hastalarımızın sayısını azaltacak olan da bitirecek olan da tedbirlere tam uyumdur. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. Güç tedbirde. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/CvwUHE6pae