Türkiye'de koronavirüsten 47 can kaybı: 1572 yeni vaka

Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 6 bin 17'ye yükseldi.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısını açıkladı.

Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 6 bin 417'ye. yükseldi.