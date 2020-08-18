Türkiye'de koronavirüsten 20 can kaybı: Yeni vaka sayısı 1263

Türkiye'de son 24 saatte 1263 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 251 bin 805, can kaybı 6 bin 16 oldu.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili son verileri paylaştı. Buna göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 20 artarak 6 bin 6'ya ulaştı. 

24 saatte 82 bin 318 test yapıldı ve 1263 kişiye daha tanı kondu. Yeni rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı 251 bin 805 oldu. 

Hastalığı yenenlerin sayısı ise son 24 saatte 942 artarak 232 bin 913'e yükseldi. 