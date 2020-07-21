Türkiye'de koronavirüsten 18 ölüm: Bugünkü vaka sayısı 928

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı.

Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'de bugün 18 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin toplam sayısı ise 5 bin 526'ya yükseldi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Koca, "Son üç gündür 71 ilimizde pnömonili vaka sayıları azaldı, 21 ilimizde yoğun bakım hastası yok. Hastalığın ülkemizdeki seyrinin gösterildiği detaylı grafik, günlük ve haftalık Covid-19 durum raporları ve diğer önemli bilgiler için linkimiz: http://covid19.saglik.gov.tr" denildi.