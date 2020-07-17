Türkiye'de koronavirüsten 18 ölüm: Bugünkü vaka sayısı 926

Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bin 458'e yükseldi yükseldi, toplam vaka 17 bin 799 oldu.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı.

Koca'nın yaptığı açıklamaya göre Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 458'e yükseldi

Koca'nın paylaştığı görsele göre toplam vaka sayısı ise 17 bin 799 oldu