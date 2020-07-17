Türkiye'de koronavirüsten 18 ölüm: Bugünkü vaka sayısı 926

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı.

Koca'nın yaptığı açıklamaya göre Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 458'e yükseldi

Koca'nın paylaştığı görsele göre toplam vaka sayısı ise 17 bin 799 oldu