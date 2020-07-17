Türkiye'de koronavirüsten 18 ölüm: Bugünkü vaka sayısı 926

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı.
Koca'nın yaptığı açıklamaya göre Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 458'e yükseldi
Koca'nın paylaştığı görsele göre toplam vaka sayısı ise 17 bin 799 oldu
Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızda, devam eden tedavilere bağlı artış var. Son 35 gün içinde, en düşük vefat sayımız 13 Haziran’da, 14 olarak gerçekleşmişti. Temaslı taraması, erken tanı ve tedavi şansıyla vefat sayılarını daha da azaltmaya çalışıyoruz. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/9vqibmlH4v— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 17, 2020