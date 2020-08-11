Türkiye'de koronavirüsten 15 ölüm: Bugünkü vaka sayısı 1183

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs verilerini açıkladı.
Koca'nın açıkladığı verilere göre bugün 15 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 5 bin 873 oldu.
Son 3 gündür HASTANEYE YATIŞLARDA %32 AZALMA var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden biri olan AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ devam ediyor. Son 3 gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/lnIahORCZz— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 11, 2020