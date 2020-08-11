Türkiye'de koronavirüsten 15 ölüm: Bugünkü vaka sayısı 1183

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle ilgili güncel verileri açıkladı.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs verilerini açıkladı.

Koca'nın açıkladığı verilere göre bugün 15 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 5 bin 873 oldu. 