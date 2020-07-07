Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 tanı kondu

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili olarak yeni verileri paylaştı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 19 artarak 5 bin 260'a ulaştı.

24 saatte 50 bin 545 test yapıldı ve 1053 kişiye daha tanı kondu. Yeni rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı 207 bin 897 oldu. Tabloda iyileşen hasta sayısına da yer verildi. Buna göre hastalığı yenenlerin sayısı 24 saatte 2 bin 297 artarak 185 bin 292'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır %59-%61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz. Entübasyon için de durum benzer. Vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde, son üç gündür ortalama %7 daha az yeni vaka var" açıklaması yaptı.