Türkiye'de koronavirüs: 26 kişi yaşamını yitirdi, 1491 yeni vaka

Türkiye'de koronavirüs salgınında günlük ölüm sayısı bugün 26'ya yükseldi. Son 24 saatte test sonucu pozitif çıkanların sayısıysa 1491 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı tabloya göre ülkede Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 26 artarak 6 bin 209'a yükseldi.

Bugünkü test sayısı 106 bin 111 olarak açıklanırken, test sonucu pozitif çıkanların sayısı 1491 oldu. Böylece toplam vaka sayısı 263 bin 998'e yükseldi.

Bugün iyileşen sayısı ise yeni vaka sayısının altında kalarak 995 oldu.

Ağır hasta sayısı 862, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,3 olarak açıklandı.

Bakan Koca Twitter'dan "Son dönemde iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan daha az. Aktif hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak. Bugün için, aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak" mesajını paylaştı.