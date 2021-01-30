Türkiye Komünist Gençliği tarafından yarın saat 15.00'de Youtube üzerinden yayınlanacak bir etkinlik düzenlenecek.
"Mustafa Suphi ve 15'lerin mücadelesinden bugüne ışık tutuyoruz. 100 yıl önce başladığımız yolculuğu tamamlamak için buradayız" notuyla duyurulan etkinlik "Türkiye'de Devrim Mümkündür!" başlığını taşıyor.
Mustafa Suphi ve 15'lerin mücadelesinden bugüne ışık tutuyoruz. 100 yıl önce başladığımız yolculuğu tamamlamak için buradayız. #YüzYılSonra— Türkiye Komünist Gençliği (@TKGninsesi) January 29, 2021
Türkiye'de Devrim Mümkündür !
📌 31 Ocak Pazar
🕠 Saat: 15.00@baristerkoglu @OkuyanKemal @fatih_yasli pic.twitter.com/BpIrvOPaNg