'Türkiye'de Devrim Mümkündür!'

Türkiye Komünist Gençliği tarafından yarın TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, yazar Fatih Yaşlı ve gazeteci Barış Terkoğlu'nun katılımıyla bir etkinlik düzenlenecek.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Gençliği tarafından yarın saat 15.00'de Youtube üzerinden yayınlanacak bir etkinlik düzenlenecek.

"Mustafa Suphi ve 15'lerin mücadelesinden bugüne ışık tutuyoruz. 100 yıl önce başladığımız yolculuğu tamamlamak için buradayız" notuyla duyurulan etkinlik "Türkiye'de Devrim Mümkündür!" başlığını taşıyor.

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