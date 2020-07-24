Türkiye'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bin 580'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.

Buna göre ülkede bugün 17 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 937 yeni vaka tespit edildi.

Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bin 580'e, toplam vaka sayısı 224 bin 252'ye yükseldi.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1248, entübe hasta sayısı 379 olarak açıklandı.

Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada "Toplam test sayımız 4,5 Milyona yaklaştı. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark, DÜNE KIYASLA AZALDI. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız; erken tanı, yaş, kronik hastalık ve benzeri durumlara bağlı olarak düşüş ve yükseliş gösteriyor" dedi.