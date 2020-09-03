Türkiye'de Covid-19'dan bugün 49 kişi yaşamını yitirdi, yeni vaka sayısı 1642

Sağlık Bakanlığı'nin internet sitesinde günlük koronavirüs tablosu yayımlandı.

Buna göre son 24 saatte Türkiye'de Covid-19'dan 49 kişi yaşamını yitirdi, 1642 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Bugün iyileşen hasta sayısı 1212 olarak açıklandı. Ağır hasta sayısı ise 1041 oldu.

Türkiye'de salgının başından beri can kaybı 6 bin 511'e, toplam vaka sayısı 274 bin 943'e yükseldi.

Hastalarda zatürre oranı yüzde 7,6 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda en çok vaka olan 5 ildeki zatürre oranlarını açıkladı.

Koca "En çok hasta bulunan beş ilimizde pnömoni oranları; Ankara: %4.7, İstanbul: %4.61, Konya: %8.78, Kayseri: %6.49, Diyarbakır: %8,37. Güç tedbirde" diye yazdı.