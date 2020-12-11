'Türkiye’de Covid-19 salgınını durduracak bir aşılama yapılabilecek mi?'

Bilim ve Aydınlanma Akademisi Covid-19 pandemisiyle ilgili yapılacak aşılama çalışmasına dair bir rapor hazırladı.

Raporda "Pandemi nedeniyle resmi rakamlara göre bile Türkiye’de 600 bine yakın insan hastalandı ve 15 binden fazla insanı kaybettik. Ve yine AKP’nin güven duyulmayan resmi rakamlarına göre her gün 200 kişiyi kaybetmeye devam ediyoruz. Emekçilerin işlerinden olmasını, yoksullaşmasını, çocuklar başta olmak üzere akıl sağlığının yaygın şekilde olumsuz etkilenmesini bu korkunç tabloya eklemek zorundayız" değerlendirmesi yapılıyor ve siyasi iktidarın, salgının başından beri sermayenin çıkarları uğruna COVID-19’un geniş kitlelere bulaşmasının önünü alacak radikal tedbirler almadığının altı çiziliyor.

“Aşılama ile pandemi durdurulabilir mi?” tartışmasında büyük bir kafa karışıklığı yaşandığına işaret eden Bilim ve Aydınlanma Akademisi hazırladığı raporla bu kafa karışıklığına bilimsel verilerin ışığında müdahale etmeyi amaçlıyor.

Türkiye’de etkili bir aşılama için toplumun tamamının hızlı bir şekilde parasız olarak aşılanması gerektiğini belirten BAA bu konuda pek iyimser olmayan şu değerlendirmeyi yapıyor:

"Göreceğiniz gibi etkili bir aşılama için yaklaşık 150 milyon doz aşı gerekmektedir. AKP’nin ise bu düzeyde bir hazırlığı olmadığını bilmek de aşılamanın etkisiz kalacağı endişesini çoğaltıyor. Bir yerden sonra AKP herkesi parasına göre aşıya ulaşmaya davet edecek gibi gözüküyor."

Aşı üretiminin Küba’da olduğu gibi devlet eliyle yürütülmemesi ve aşı tekelleri tarafından yapılıyor olması bu güvensizliği pekiştiriyor. BAA raporunda buna karşı "Türkiye’de ve dünyada tüm ilaç ve aşı şirketlerinin devletleştirilmesi talebi çok önemlidir, bugün pandemiyle mücadelede acil olan ise yurttaşlarımızın aşı hakkı için sesini yükseltmesidir" vurgusu yapılıyor.

Bilimsel verilerle, pandemiye karşı aşı çalışmaları ile ilgili güncel bilgileri kısa ve anlaşılır şekilde halka sunulması hedeflenen rapor şu çağrıyla son buluyor: Eşit, parasız, etkili bir aşılama talebinin yükseltilmesi gerekiyor. Piyasanın akılsızlığına karşı en iyi şey emekçi halkın ne istediğini bilen örgütlülüğüdür.

Rapora şu linkten ulaşılabilir:

http://bilimveaydinlanma.org/turkiyede-covid-19-salginini-durduracak-bi…