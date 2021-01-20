Türkiye'de Covid-19 aşısı olanların sayısı 1 milyonu geçti

Türkiye'de birinci doz Covid-19 aşısı yaptıranların sayısı 1 milyonu geçti.

Haber Merkezi

Sağlık çalışanlarıyla başlayan ve engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında kalanlarla devam eden Covid-19 aşı uygulaması sürüyor.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre, birinci doz kapsamında aşı yapılan kişi sayısı 1 milyonu geçti.

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