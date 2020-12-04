İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Türkiye'de kayıt altında bulunan Suriyeli sığınmacı sayısının 3 milyon 638 bin 288 kişi olduğunu açıkladı.
Çataklı, "ülkesine dönen Suriyeli sayısı ise 419 bin 40" dedi.
Türkiye'de bulunan Suriyeli sığınmacı sayısı açıklandı
İçişleri Bakanlığı Türkiye'de yaşayan kayıtlı Suriyeli sığınmacı sayısını açıkladı.
Haber Merkezi
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Türkiye'de kayıt altında bulunan Suriyeli sığınmacı sayısının 3 milyon 638 bin 288 kişi olduğunu açıkladı.
Çataklı, "ülkesine dönen Suriyeli sayısı ise 419 bin 40" dedi.