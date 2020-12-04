Türkiye'de bulunan Suriyeli sığınmacı sayısı açıklandı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Türkiye'de kayıt altında bulunan Suriyeli sığınmacı sayısının 3 milyon 638 bin 288 kişi olduğunu açıkladı.

Çataklı, "ülkesine dönen Suriyeli sayısı ise 419 bin 40" dedi.