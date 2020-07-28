Türkiye'de bugün 963 kişiye yeni koronavirüs teşhisi kondu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı.

Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 645'e yükseldi.

Türkiye'de toplam vaka sayısı 227 bin 982 oldu.

Fahrettin Koca 'Günlük Koronavirüs Tablosu' paylaşımına "Test sayımız, temaslı taraması sonucu, iki gün içinde 47.500 seviyesine çıktı. Yeni vaka sayımızda düne kıyasla 64 artış var. Son 24 saat içindeki vefat sayımız, 30 GÜN SONRA İLK KEZ 15 olarak gerçekleşti. Yeni iyileşen hasta sayımızda düne göre artış var." notunu düştü.