Türkiye'de bugün 1502 kişiye koronavirüs tanısı kondu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı.

Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 6bin 163'e. yükseldi.

Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 25 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1502 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Bugün toplamda 6.5 milyon test sayısını geçtik. Yeni tespit edilen 1.500’den fazla hastamız var. Yeni hasta sayısını düşürmek mücadelemizin en önemli hedefi. Bu hedefe katkı için tedbirlere uyum şart. Sonunda yenilen virüs olacak. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/8G59tKQgXN