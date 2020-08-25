Türkiye'de bugün 1502 kişiye koronavirüs tanısı kondu

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 163'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 25 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1502 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı.

Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 6bin 163'e. yükseldi.

Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 25 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1502 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.