Türkiye'de bugün 1192 kişiye koronavirüs tanısı kondu

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit edildi.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 19 kişi hayatını kaybettiğini, 1192 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.