Türkiye'de bugün 1192 kişiye koronavirüs tanısı kondu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 19 kişi hayatını kaybettiğini, 1192 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Yeni tanı sayımız dünkünden daha az. Şu ana kadarki toplam vaka sayımızdan 12.366 KİŞİ halen aktif hasta: Yani, virüsü yayma potansiyeline sahip. Bunlar ve temaslıları İZOLASYONDA. Dikkat eder, kendimizi DIŞARIDAKİ RİSKTEN korursak, daha hızlı başarırız. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/WhfNAwtyMY