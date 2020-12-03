Türkiye'de bilgisayar fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 92'yi buldu

Türkiye’de aylık enflasyonun (TÜFE) yüzde 2,3, yıllık enflasyonun yüzde 14 olarak açıklandığı kasım ayında, aylık bazda ortalama telefon fiyatları yüzde 12,2 düşerken, bilgisayar fiyatlarındaki artış, yüzde 7,2 ile devam etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yıllık bazda Eylül 2020’de yüzde 74,3, Ekim 2020’de ise yüzde 80,7 olan bilgisayar fiyatlarındaki artış, Kasım 2020 itibariyle yüzde 91,7 oldu.

Türkiye’de 2019 yılının Kasım ayında ortalama 4 bin 247 TL olan bilgisayar fiyatları, Kasım 2020’de 8 bin 141 TL’ye kadar ulaştı.

Teknoloji alanındaki diğer öne çıkan ürünlere bakıldığında ise yıllık bazda fiyat artışları televizyonda yüzde 52,5, telefonda yüzde 50,9, tablet bilgisayarda yüzde 50,2 ve oyun konsolunda ise yüzde 31,6 olarak kayıtlara geçti.