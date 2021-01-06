'Türkiye'de batı çıpası artık işlemez'

soL TV'de Kemal Okuyan'la Gündem programına bu hafta gazeteci Orhan Gökdemir konuk oldu.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Okuyan, Gökdemir'in sorularını yanıtladı.

"Türban, darbe, atama: AKP'nin halleri" başlıklı programda Okuyan, Boğaziçi Üniversitesine atanan AKP'li Melih Bulu için, "Melih Bulu atama gerçekleştikten sonra ısrarla 'ben işletmeciyim' diyor, Boğaziçi'nin marka değerini yükseltmekten bahsediyor. Bunun ardında tüccar kafasının yarattığı bir özgüven var" dedi.

"Önümüzdeki dönem kimse kolay çıkış beklemesin" diyen Okuyan, dünyada ve Türkiye'de ekonomik, siyasal, toplumsal koşulların istikrara değil kaosa işaret ettiğini ve halkın hazır olması gerektiğini söyledi.

'Avrupa'da büyük bir deprem oluyor'

Okuyan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye AKP'yle istikrara kavuşamaz. Daha ötesi, Türkiye kapitalizminin yakın bir gelecekte istikrara kavuşması imkansız. Yani AKP'siz de bir süre istikrar mümkün değil. Peki yönetebilirler mi? Türkiye yaklaşık 10 yıldır olağanüstü koşullarda yönetiliyor. Yaşadıklarımız gelecek döneminde habercisi. Çalkantılı bir 10 yıldan söz ediyoruz. Burada gidişatı değiştirecek faktör ne muhalefet, ne Batılı ülkeler, ne Türkiye'nin uluslararası alandaki ilişkileri. Bu kaotik süreçten çıkışı sadece halk inisiyatifi çıkarabilir. Onun ötesi kaos.

Bazı muhalif unsurlar Türkiye'nin Batıyla yeniden ilişkilerini düzeltmesi gerektiğini, böyle olursa istikrar olacağını söylüyorlar. Erdoğan'ın bu manevraları yapabileceğini biliyoruz geçmişten. Varsayalım ki yakınlaşma sürecine girdiler. Türkiye yine istikrarlı bir ülke olmaz. Kimileri böyle hayaller kuruyor ama Türkiye'de batı çıpası, Avrupa çıpası, NATO çıpası artık işlemez. Çünkü artık oralar da zaten kaotik bir sürece girdi. Avrupa'da büyük bir deprem oluyor. İngiltere'nin AB'den ayrılması meselesini şimdi belki yönetmeye çalışıyorlar. Ama bu meselenin sonuçlarına dair kimsenin fikri yok. Çok önemli ekonomik siyasi gelişmeler ortaya çıkacak. Rahatlıkla söyleyebileceğimiz bir şey var ki: Türkiye istikrara kavuşamayacak. Bunun için ne ekonomik, ne siyasal, ne toplumsal koşullar var. Dünyada da yok. Yani mesele sadece AKP'yle ilgili değil. Önümüzdeki dönem kimse kolay çıkış beklemesin. En iyi çözüm halkın hazır olmasıdır. Bir halk da ancak dayanışarak ve örgütlenerek hazırlanır"

'AKP Türkiye'yi atanmışlarla yönetmeye çalışıyor'

Okuyan "AKP Türkiye'yi seçilmişlerle değil atanmışlarla yönetmeye çalışıyor. Giderek zayıflayan güçlerini bu şekilde telafi etmeye çalışıyorlar ama olmuyor. Türkiye bu elbiseyi kabul etmiyor" diye konuştu.

Boğaziçi eylemine dışarıdan katılımlar olduğu eleştirileri içinse "İlla Boğaziçi'nde okumak gerekmiyor, insanlar kendi ülkelerinde bir dayanışma gerçekleştiriyor, ne var bunda? Suç değil ki!" şeklinde konuştu.

TKP Genel Sekreteri şöyle devam etti:

"Türkiye'nin ülke dışında ne kadar askeri var önce onu söylesinler. Halk hareketleri bazen ileri çıkar bazen geri çekilir ama her zaman olacak. İnsanlar 'yeter artık' dediğinde o insanlara 'darbeci' demek bir işe yaramaz. 15 Temmuz diyorlar, e sizin içinizden çıktı darbeciler.

AKP batılı ülkelerin müdahalesinden şikayetçiyse buna karşı önlem alacak: Stratejik ortaklık yapmayacak, NATO tatbikatları yapmayacak. Biz devrimciyiz, Türkiye'de devrim fikrinden daha temizi yoktur.

Fikri Sağlar'ın türban açıklamasının ardından AKP'yi provoke etmekle suçlanmasına kendisi de şaşırmıştır herhalde. Çünkü AKP istediği her konuda 'provoke' olabilen bir parti, ihtiyacı yok ki bunlara."

'Belli ilkeleri savunmazsanız aşınırlar'

Okuyan, "Fikri Sağlar'ın türban açıklamasının ardından AKP'yi provoke etmekle suçlanmasına kendisi de şaşırmıştır herhalde" diyerek, AKP'nin istediği her konuda "provoke" olabilen bir parti olduğunu bunlara ihtiyacı olmadığını söyledi. TKP Genel Sekreteri, "Siyasette zamanlama önemlidir ama belli ilkeleri savunmazsanız aşınırlar, halktaki karşılıklarını yitirirler. Bizim işimiz bu değil, biz insanların neye hakkı olduğunla ve ne için mücadele edecekleriyle ilgileniriz" dedi.

Okuyan "Koronavirüs bu düzenin yıkılması için mücadele hakkımızı elimizden alıyor. İşçi sınıfının sömürülmesi serbest ama hakkını araması yasak. Şu an aşı en gerçekçi çıkış yolu olarak görünüyor" şeklinde konuştu.

TKP Genel Sekreteri Okuyan neden aşı gönüllüsü olduğuna da açıklık getirerek, aşı tartışmalarına ve toplum sağlığına TKP'nin nasıl baktığını anlattı.