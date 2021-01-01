Türkiye'de bakanlık verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bini geçti

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre yeni yılın ilk gününde Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 212 oldu, 12 bin 203 yeni vaka tespit edildi.

Tabloya göre yeni hasta sayısı 1908, bugün iyileşen sayısı 14 bin 110 oldu.

Bakanlık ağır hasta sayısını 3 bin 891 olarak açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı tabloya göre ülkede Covid-19'dan toplam can kaybı 21 bin 93'e, toplam vaka sayısı 2 milyon 2 20 bin 855'e yükseldi.

Bakanlık erişkin yoğun bakım doluluk oranını yüzde 68,1 olarak duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 1.908 hastamız var. Aktif vaka sayısı, ağır hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Kayıplarımızda düşme eğilimi başladı. Ağır hasta sayısındaki azalışa bağlı olarak kayıplarımız azalacak. Salgının yıkıcı etkisinin azalacağına inanıyorum" dedi.