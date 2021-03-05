'Türkiye’de 23 milyon icra dosyası var, her 4 kişiden 1’i icralık'

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, TBMM’de görüşülen finans şirketlerinin denetim altına alınmasını içeren kanun teklifi üzerine açıklamalarda bulundu.

Çiftlikbank önergesi reddedildi, 1 milyar TL dolandırıcılık yapıldı

3 yıl önce Meclis kürsüsünden Çiftlikbank’la ilgili yaptığı uyarıları hatırlatan Aydın, konuyla ilgili araştırma önergesi verdiklerini ancak bu önergenin AKP oylarıyla reddedildiğini ve sonucunda da binlerce vatandaşın 1 milyar TL dolandırılarak mağdur edildiğini dile getirdi.

'Her 4 vatandaştan biri icralık'

Yaptığı konuşmada son zamanlarda şehir merkezlerinde duvarlarda, direklerde ya da internette “Kredi notunuz sıfırsa, bankalardan size para çıkmıyorsa, ev hanımıysanız, emekliyseniz, gelin, kefilsiz, koşulsuz sizlere kredi verelim” diye ilanlarla karşılaşıldığını belirten Aydın, bu şekilde yurttaşların dolandırıldığını, 3-5 bin lira verip binlerce lira borç çıkarıldığını söyledi.

Aydın, "Türkiye’de 23 milyon icra dosyası var, her 4 vatandaştan 1’i icralık. Durum böyleyken, burada bu düzenlemeler yapılmadığı için internette, Kızılay’da, Bursa Heykel’de, her yerde bunların ilanları var. Umarım bu kanun çıktıktan sonra bunlar engellenir” diye konuştu.

'Sadece Şubat ayında vatandaşların bankalara borcu 723 milyon arttı'

Jet Fadıllar, Deniz Fenerleri, YİMPAŞ, KOMBASSAN, Endüstri Holding gibi vurgunculara 300 bin vatandaşımızın parasını kaptırdığını ifade eden Aydın, 20 yılın sonunda AKP iktidarının ülkeye bıraktığının koskoca bir borç olduğunu söyledi. Aydın konuşmasını şöyle sürdürdü:

“23 milyon icra dosyası var. Sadece Şubat ayının ilk haftasında vatandaşın bankalara olan borcu 723 milyon arttı. Bireylerin bankalara olan toplam borcu ise 860 milyar TL. 3 milyon 471 bin kişi ise bankalar tarafından takipte. Yani bu kanunları buradan çıkarmak, Resmî Gazete’de yayımlamak yeterli değil; bunların takipçisi olmak gerekiyor.”