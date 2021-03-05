Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri NATO'da toplandı

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'deki gerilimin ardından NATO'da başlatılan askeri heyetler arasında "ayrıştırma usulleri" konulu toplantıların 11.'si yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların 11´incisi NATO Karargahı´nda icra edildi" denildi.