Türkiye yeni Navtex yayınladı, Kıbrıs ‘yetkisiz ve geçersiz’ dedi

Türkiye Doğu Akdeniz’de Yavuz sondaj gemisinin çalışma yürüteceği Kıbrıs’ın güneybatısındaki alana yönelik 18 Ağustos-15 Eylül tarihleri için Navtex (Navigational Telex) yayınladı. Duyuruda denizcilere “Çalışma sahasına girilmemesi şiddetle tavsiye olunur” denildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti ise Larnaka'daki "Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi”nden yayınladığı bir Navtex ile Türkiye'nin yeni Navtex’inin yetkisiz ve geçersiz bir istasyondan yapıldığını ve Yavuz ve beraberindeki gemilerin bölgedeki faaliyetlerinin “yasadışı” olduğunu duyurdu.

Türkiye daha önce yayınladığı bir Navtex ile Kıbrıs açıklarında Oruç Reis sismik araştırma gemisinin 23 Ağustos'a kadar çalışma yürüteceğini duyurmuştu.