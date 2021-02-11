Türkiye Yazarlar Sendikası'ndan Boğaziçi için imza kampanyası

Türkiye Yazarlar Sendikası bir açıklama yaparak tüm yazar, şair, gazeteci ve sanatçıları "üniversitelerin özerkliğini, bilim ve sanatın özgürlüğünü ve insan haklarını savunmak üzere" imza vermeye çağırdı.

Türkiye Yazarlar Sendikası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye’de toplumun bütün kesimlerinin baskı altına alındığı, hak arayışının engellendiği, salgın gerekçe gösterilerek toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin, basın açıklamalarının yasaklandığı, grevlerin ertelendiği bir dönemde seçimi mutlak gören iktidar 2 Ocak 2021’de Resmi Gazete’de yer verilen kararla Melih Bulu’yu Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atadı.

Buna tepki gösteren öğrencilerin yanında olduğumuzu, üniversitelerin kendi rektörlerini seçme hakkını savunan, öğrenci ve akademisyenlerin direnişini destekleyen bir basın bülteni yayımladık.

"Atanmış rektör istifa etmediği gibi 'Kimse devletin gücünü sınamasın' denilerek bir güç gösterisi yapıldı, öğrenciler şiddet, gözaltı ve tutuklamalarla karşı karşıya kaldı.

Üniversiteye polisin girmesi, okul çevresindeki binalara keskin nişancılar yerleştirilmesi, direnenlerin 'terörist', LGBTİ+ öğrencilerin 'sapkın' ve Ayşe Buğra gibi bir akademisyenin 'provokatör' ilan edilmesi kabul edilemez.

'Herkes fütursuzca tehdit etti'

"Mafya babasından ilahiyat fakültesi dekanına, içişleri bakanından karakol polisine kadar elinde bir güç olduğunu düşünen herkes öğrencileri ve muhalif kesimi fütursuzca tehdit etti.

Devletin bilimi, sanatı, muhalif ve entelektüel refleksleri düşmanlaştırması, her türlü muhalif düşünceye karşı âdeta düşük yoğunluklu bir savaş sürdürmesi Türkiye’nin itibarı, demokratik değerleri ve geleceği adına kaygı vericidir.

"Tutuklanan ve ev hapsi verilen öğrenciler derhal serbest bırakılmalı, kendilerinden ve ailelerinden özür dilenmeli ve mağduriyetleri giderilmelidir. Boğaziçi Üniversitesi’nin rektörünü seçim yoluyla belirlemesine izin verilmeli, siyasi katılım, düşünce ve ifade özgürlüğü, bilim ve sanat üzerindeki baskı son bulmalıdır."

'Herkesi imza vermeye çağırıyoruz'

"Türkiye Yazarlar Sendikası üyesi olan ya da olmayan bütün yazarları, şairleri, gazeteci ve sanatçıları, üniversitelerin özerkliğini, bilim ve sanatın özgürlüğünü ve insan haklarını savunmak üzere imza vermeye çağırıyoruz. İmzanızı 19 Şubat 2021 akşamı saat 18:00’e kadar [email protected] adresine göndermenizi rica ederiz."

Metinde, Türkiye Yazarlar Sendikası Yönetim Kurulu'ndan imzası bulunan isimler şöyle: Adnan Özyalçıner, Nalan Çelik, C. Hakkı Zariç, Tahir Şilkan, Nilay Özer, Nükhet Eren, Nuray Gök Aksamaz, İlhan Gülek, Nihat Ateş.