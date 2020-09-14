Türkiye ve Yunanistan yarın NATO karargahında görüşecek

Kathimerini’nin Atina’daki diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Ankara ile Atina arasında Doğu Akdeniz konusundaki toplantı yarın Brüksel’deki NATO karargahında yapılacak.

Görüşme Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sismik araştırma gemisi Oruç Reis’in Antalya Limanı’na geri dönmesinden 3 gün sonra gerçekleşecek.

Yunanistan hükümeti Oruç Reis’in Antalya Limanı’na dönüşünü “olumlu bir ilk adım” diye yorumlamıştı. AKP yanlısı Yeni Şafak’ta dün yer alan haberde de Oruç Reis’in çalışmalarına “NATO nezdinde başlatılan müzakere çalışmaları nedeniyle ara verildiği”nin belirtildiğini duyurmuştu.

Gelişmenin ardından olağanüstü toplanan CHP MYK’sından yapılan açıklamada Ankara'nın bu adımı taviz olarak yorumlanmıştı. Bugün bir açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de geri adım atmadığını savunmuş ve Oruç Reis gemisinin limana bakım ve ikmal için çekildiğini söylemişti.