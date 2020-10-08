Türkiye ve Yunanistan dışişleri bakanları bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Slovakya'da bir araya geldi.
İkili Atina ile Ankara arasındaki müzakerelerin başlama tarihini belirleme konusunda anlaştılar.
Çavuşoğlu ve Dendias, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da Küresel Güvenlik Forumu'nun oturum aralarında bir araya geldi.
Görüşmenin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan Çavuşoğlu, Dendias'la istikşafi görüşmelerin yapılmasında mutabık kaldıklarını söyledi.
Öte yandan Dendias'ın görüşmede Atina'nın, Kıbrıs'taki Gazimağusa kentinin güney ilçesi olan Maraş'ta Türkiye’nin planladığı plaj açılmasına muhalefetini dile getirdiği öğrenildi.