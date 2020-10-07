‘Türkiye ve BAE’nin Libya’ya silah ambargosu ihlalleri arttı’

İngiliz Guardian gazetesi Türkiye’nin ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Libya’ya askeri teçhizat ve birlik göndermeye devam ettiğini ve BM’nin Libya’ya silah ambargosu ihlallerinin giderek arttığını duyurdu.

Gazete, içinde yer aldığı ortak araştırmanın sonuçlarının Türkiye ve BAE’nin BM’nin Libya’ya silah ambargosunu düzenli olarak ve giderek artan bir biçimde ihlal ederek Libya’da vekalet savaşını kızıştırdığını gösterdiğini ileri sürdü.

Habere göre uçuş verileri ve uygu görüntüleri iki ülkenin de düzenli olarak Libya’ya geniş ölçekli askeri teçhizat taşıyan kargo uçakları göndermeye ve Libya’da savaşan karşıt taraflara savaşçı desteğinde bulunmaya devam ederek BM ambargosunu rutin olarak ihlal ettiğini gösterdi.

Gazeteye konuşan bir diplomat, mevcut durumda BM’nin Libya’ya silah ambargosunun “tamamen etkisiz” kaldığını söyledi.

Guardian sözkonusu bulguların dünyadaki İngiliz silahlarını takip eden Guardian, Bellingcat ve kâr amaçlı olmayan medya kuruluşu Lighthouse Reports tarafından yapılan ortak bir araştırma ile yine Lighthouse Reports’un Alman Stern ve ARD yayınları ile İspanyol gazetesi El Diario işbirliğiyle yaptığı ve Türkiye’nin askeri kargo uçaklarını izleyen bir başka araştırmaya dayandığını aktardı.

BAE'den Mısır'daki iki askeri üsse düzenli uçuş

Boeing şirketi BAE’nin uzun uçuş kapasiteli askeri nakliye uçağı C-17 Globemaster III filosunu kullandığını açıklarken, BAE Savunma Bakanlığı konuyla ilgili sorulara yanıt vermedi.

Uçuş radar verileri ve uydu görüntüleri bu uçakların düzenli olarak BAE’nin çöldeki havalimanı Qusahwira’dan Mısır’ın Libya sınırına yakın Sidi Barrabi askeri hava üssüne ve İskenderiye’ye yakın Gianaclis askeri hava üssüne uçtuğunu gösteriyor.

Uçakların askeri bir hava üssünden askeri kuruluşlara seyahatinin ve BAE ordusu pilotlarınca kullanılmasının bu uçakların sivil amaçlarla kullanıldığı ihtimalini dışladığı belirtiliyor.

BAE'nin Qusahwira hava üssünde C-17 askeri kargo uçağı

Uydu görüntüleri Sidi Barrani hava üssünün kargo kapasitesinin de 2019 sonlarından itibaren hızla artırıldığını gösteriyor. Mısır’ın Libya sınırındaki askeri hava üslerinin BAE’nin Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu’na desteği için anahtar konumunda olduğu belirtiliyor.

C-17 askeri kargo uçağı Mısır'ın Sidi Barrani hava üssünde.

Guardian’a konuşan diplomat bu uçaklarla taşınanların sözkonusu hava üslerinden Hafter’e kara ya da yine havayoluyla ulaştırıldığını söylüyor. Mısır Dışişleri Bakanlığı ise sözkonusu askeri üslerin kullanımına dair bir yorum yapmadı.

İstanbul, Gaziantep ve Kayseri'den Libya'ya uçuşlar

Öte yandan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni destekleyen Türkiye’nin de Libya’nın batısındaki güçlere Airbus A400M askeri kargo uçaklarıyla destek göndermeye devam ettiği belirtildi.

Uçuş radar verileri ve uydu görüntüleri Türkiye’nin İstanbul, Gaziantep ve Kayseri’deki havalimanlarından Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında Misrata’ya düzenli olarak uçuş yapıldığını gösterdi.

Guardian ayrıca sosyal medyada yayımlanan, bir grup erkeği Gaziantep’te bir uçağa binmek üzere sıraya girerken ve sohbet ederken gösteren iki videoya haberinde atıfta bulundu ve bu kişilerin Libya’ya gönderilen Suriyeli cihatçılar olduğuna inanıldığını yazdı.

Downloaded this just now from Instagram. It was uploaded at Thu, 09 Jul 2020 10:17:47 TRT here we see a A400. Probably the same A400 @AegeanHawk spotted. pic.twitter.com/FVLpiafWr4 — Youri (@y_vdw) July 9, 2020

Gazeteye konuşan diplomat “Türk hava kuvvetleri belirli uçuş bilgisi bölgelerinden kaçınmak için yeni bir rota izliyor” dedi. Tüm bu uçuşların tarifesiz ya da özel charter uçuşları olduğunu belirten diplomat, bu uçakların "rotalarını gizlemek için uydu alıcı-vericilerini devre dışı bıraktıklarını" söyledi.

Habere göre Türkiye Libya’nın El Vatiye hava üssündeki pisti de büyük uçakların inişini kolaylaştırmak için genişletiyor.

Gazete Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’ndan kıdemli bir kaynağının Ankara’nın Libya’daki faaliyetlerinin Hafter güçlerinin bıraktığı patlayıcıları temizlemeye, insani yardım sağlamaya ve hastane işletmeye odaklandığını söylediğini yazdı.

Buna göre sözkonusu kaynak Türkiye’nin Libya’daki faaliyetlerinin tamamının uluslararası hukuka uygun olduğunu söyledi ve “Hiçbir kararın, yaptırımın ya da uluslararası hukukun ihlali sözkonusu değil. Tüm askeri uçuşlarımız yalnızca Libya’da görevlerini icra eden personelimize gerekli temel malzemenin nakliyesidir. Bunlar arasında mayın temizleme malzemeleri ve Türkiye’nin işlettiği hastanenin tıbbi ve teknik tedarikleri de var” dedi.

Avrupa Birliği bu hafta Libya’daki silah ambargosunu ihlal ettiği iddiasıyla Türk şirket Avrasya Shipping’e yaptırım uygulama kararı almıştı.