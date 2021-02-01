Türkiye Varlık Fonu’nun logosu değişti

Türkiye Varlık Fonu'nun logosu yenilendi. Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Varlık Fonu’nun yeni logosunda, Cumhurbaşkanlığı logosunda kullanılan 16 yıldız yer aldı.

Kamunun gelir getirici en önemli kurumlarını bünyesinde bulunduran Erdoğan’ın başında olduğu Türkiye Varlık Fonu, 2016 yılında kuruldu.

TVF, 8 farklı sektörden 23 şirket, 2 lisans ve taşınmazlardan oluşan varlık portföyüne sahip.

Erdoğan, Varlık Fonu görevinden de ayrılan Berat Albayrak'ın yerine, Albayrak'ın doktora tezini yazdığı belirtilen ismi atamış, bu isim aynı zamanda fişleme iddialarıyla gündeme gelmişti.