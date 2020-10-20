Türkiye Varlık Fonu ilk eurobond ihracını erteledi

Reuters'ın IFR'dan aktardığına göre, yatırımcı görüşmelerinin geçen hafta sonuçlanmasının ardından Türkiye Varlık Fonu'nun olası eurobond ihracını mevcut piyasa koşullarında ertelemeye karar verdiği belirtildi.

TVF'nin ilk ihracı öncesi yatırımcı görüşmeleri için BofA Securities, Citi, HSBC, ICBC, IMI - Intesa Sanpaolo, JPMorgan, SMBC Nikko ve Société Générale'i yetkilendirmişti.

Yatırımcı görüşmelerinin ardından piyasa koşullarına göre yapılacak TVF ihracının 5 yıl vadeli ve dolar cinsi olması bekleniyordu.

1 milyar avro dış borç almıştı

AKP’nin Varlık Fonu, Turkcell’in İsveçli ortağının hisselerini 530 milyon dolara satın almasının hemen ardından dış borç aramaya girişti. Varlık Fonu’nun Eurobond ihraç ederek bu yılın sonlarına doğru en az 2 milyar dolarlık yeni borçlanmaya gideceği öne sürülürken, Fon, geçtiğimiz yıl Mart ayında da Hazine garantili olarak 1 milyar avro dış borç almıştı.

Türkiye Varlık Fonu, THY'ye fon sağlamak için görüşme yapıyor

Reuters'ın dört kaynağına dayandırdığı haberinde, Türkiye Varlık Fonu (TVF), koronavirüs salgınından etkilenen Türk Havayolları'na (THY) finansman desteği için görüşmelere başladığını belirtmişti. Haberde görüşmelerin henüz sonuçlanmadığı ancak THY'nin sermaye ya da finansman desteği alabileceği iddia edilmişti. TVF'den şirkete sağlanacak fonun miktarı henüz belirsizliğini korurken Reuters'a konuşan kaynaklardan biri sözkonusu desteği "kurtarma paketi" diye nitelenmişti.