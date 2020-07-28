Türkiye, UNESCO ile Ayasofya'nın restorasyon çalışmaları için iş birliğini kabul etti

Rusya'nın UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Aleksander Kuznetsov Ayasofya ile ilgili Rus haber ajansı TASS'a açıklamalarda bulundu.

Kuznetsov, Türkiye'nin Ayasofya'nın restorasyon çalışmalarında UNESCO ile işbirliği yapmayı kabul ettiğini söyledi. Ayrıca Türkiye'nin bir UNESCO delegasyonunu İstanbul'a davet edeceğini de dile getirdi.

Kuznetsov, "(Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi) kararı sonrası Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi (Altay Cengizer) örgütün genel müdürüne hitaben bir mektup dolaşıma soktu ve burada Ayasofya'nın namaz saatleri dışında tüm dinlerden insanlara açık olacağının güvencesini verdi" diye konuştu.

Türkiye'nin Ayasofya'daki restorasyon ve altyapı projeleri için bir bilim konseyi oluşturmayı da kabul ettiğini belirten Kuznetsov, ''Bize UNESCO uzmanlarıyla istişare etmeden hiçbir şey yapmayacaklarının güvencesini ve örgütün uzmanlarını yakın gelecekte İstanbul'a davet edeceklerinin sözünü verdiler'' ifadelerini kullandı.

''UNESCO açısından bu özellikle önemli, çünkü uzun bir süre Türk yetkililer örgütün taleplerine yanıt vermedi ve mabedin statüsünü değiştirmeden önce istişarede bulunmadılar'' sözlerini sarf eden Kuznetsov, Türk delegasyonun Dünya Miras Merkezi Müdürü ve UNESCO Kültürden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ernesto Ottone Ramírez de dahil olmak üst düzey UNESCO yetkilileriyle bir dizi toplantı yaptığını söyledi.