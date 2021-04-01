Türkiye Suudi Arabistan’daki boykotu DTÖ gündemine taşıyor

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından artan gerilim nedeniyle Ekim 2020’den beri Riyad’ın Türk ürünlerine uyguladığı boykot sürüyor. Reuters’ın haberine göre Suudi Arabistan’ın gayri resmi boykotu nedeniyle Türk şirketleri ürünlerini başka ülkeler üzerinden Suudi Arabistan’a gönderiyor. Bu durumun aracılar açısından bir karaborsaya yol açtığı belirtiliyor.

Haberde Türkiye’nin konuyu yarın İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayacak ve iki gün sürecek Dünya Ticaret Örgütü Mal Konseyi toplantısının gündemine taşıyacağı belirtildi.

Öte yandan haber Körfez ülkeleri ile Katar arasındaki normalleşme ve Türkiye’nin Suudi müttefiki Mısır’la ilişkileri yeniden başlatma açıklamalarının yapıldığı bir dönemde gündeme geldi.

Türkiye Suudi şirketler tarafından uygulanan boykot konusunda şimdiye dek resmi bir girişimde bulunmamıştı. Suudi Arabistan krallığı da boykotu resmi olarak duyurmamıştı.

Erdoğan Kasım ayında Suudi Kralı Selman ile bir telefon görüşmesi yapmış ve görüşmenin ardından “sorunların giderilmesi için diyalog kanallarının açık tutulması hususunda mutabık kalındığı” açıklanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bu ayın başında CHP’li milletvekili Mahmut Tanal’ın Suudi boykotuyla ilgili soru önergesine “Suudi Arabistan’da son dönemde firmalarımıza ve ihraç mallarımıza gayriresmi şekilde uygulanan kısıtlayıcı tedbirler hakkında Suudi makamları nezdinde girişimlerimiz sürdürülmektedir” yanıtını vermişti.

Yüzde 93 düşüş

Reuters’ın haberine göre Suudi Arabistan’da şirketlerin Türk mallarına siyasi nedenlerle başlattığı gayri resmi boykot nedeniyle bazı Türk ihracatçılar ürünlerini “Made in Turkey” etiketlerini sökülmesi için son aşamada Suudi Arabistan’a yakın ülkelere sevk ediyor. Bu ülkelerden alınan gümrük evrakları ile ürünler krallığa sokuluyor.

Resmi rakamlar boykot nedeniyle Türkiye’nin Suudi Arabistan’a ihracatının yıllık olarak yüzde 93 oranında azalarak 38 milyon dolara düştüğüne işaret ediyor. Öte yandan Türkiye’den Umman ve Lübnan’a ihraç edilen giysi, tekstil, kimya ve mücevherat ürünlerinde ise yüzde 200 ile 400 arasında bir sıçramanın gözlendiği belirtiliyor.

Sahte evrak karaborsası

Haberde Suudi Arabistan’a inşaat malzemesi ithal eden ve isminin saklı tutulmasını isteyen bir kişinin bu konuda bir karaborsa oluştuğuna dair yorumuna da yer veriliyor. Buna göre aracıların Türk mallarını diğer limanlardan alıp Çin’den ya da Avrupa’dan geldiklerine dair sahte belgeler hazırladıkları bir tür karaborsa oluşmuş durumda.

TOBB Türkiye Hazır Giyim Sanayi Meclis Başkanı Şeref Fayat ise, imalatçıların ürünlerini Suudi Arabistan’a göndermeden önce Bulgaristan ya da Sırbistan'a gönderip, burada üretimi tamamlamayı değerlendirdiklerini ancak bunun şirketlere ek maliyet getirdiğini dile getirdi.

Haberde geçtiğimiz aylarda büyük Türk şirketlerinin Suudi Arabistan’la bazı görüşmeler yürüttükleri ancak bu görüşmelerden net bir sonuç alınamadığı da ileri sürüldü.