'Türkiye Sivas Katliamı sanıklarının iadesinde istekli davranmıyor'

2012'de zaman aşımı nedeniyle düşen Sivas Katliamı davasında dosyası ayrılan üç firari sanığın gıyabında yargılandığı davaya bugün Ankara'da devam edilecek. Davada Almanya'da ikamet ettiği bilinen Eren Ceylan, Murat Songur ve Murat Karataş yargılanıyor. Söz konusu sanıklar kırmızı bültenle aranmalarına karşın bugüne kadar Türkiye'ye iade edilmedi.

DW'de yer alan habere göre, iade süreçlerini yakından izleyen Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu avukatı Mahmut Erdem, Türkiye’nin sanıkların iade sürecinde istekli davranmadığı görüşünde.

Avukat Erdem, "sanık Murat Songur'la ilgili Almanya'nın Coburg kentindeki savcılığın kendisine gönderdiği 31 Temmuz 2020 tarihli mektupta, bu tarihe kadar Türkiye'den hiçbir iade talebinde bulunulmadığını" bilgisinin paylaşıldığını söyledi. Avukat söz konusu mektubu sosyal medya hesabından da paylaştı.

Son 7 yılda yalnızca bir iade talebi

Sol Parti'nin 2019'da hükümete verdiği soru önergesine göre, 11 Sivas katliamı sanığı Almanya'da "ikamet etti" veya "ediyor." Soru önergesine Alman hükümetinin verdiği yanıtta, 2013 yılına kadar Türkiye'nin toplam 10 iade talebinde bulunduğu ancak bunlardan hiçbirisinde sanıkların Türkiye'ye iadesinin gerçekleşmediğine dikkat çekiliyor. Yine aynı belgede, Türkiye'nin 2013 yılından sonra ise sadece bir iade talebinde bulunduğu ifade ediliyor.

'İzinsiz gösteriye katılma' suçlamasıyla iade talebi

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Ateş'e göre, Türkiye'nin firari sanıkların "izinsiz gösteriye katılma" suçlamasıyla iadesini istemesi söz konusu kişilerin iade edilmesini engelledi. Ateş, "Biz 9’a yakın Sivas davası sanığının Avrupa’da ikamet ettiği ile ilgili bilgilere ulaştık. Bu davaların açılıp bu isimlerin Türkiye’ye iade edilip oturum izinlerinin iptal edilmesi için süreçler yaşadık. Ancak bize belirtilen neden bu isimleri iade noktasında Türkiye'nin sadece "izinsiz gösteriye katılma" suçlamasını yönelttiği ve bunun kendileri açısından iade unsuru oluşturmadığı" diye konuştu.

Ayrıca dosyalardaki eksikliklerin ve Türkiye'nin Almanya'ya eksik bilgi göndermesinin de iadeleri zorlaştırdığına dikkat çekiliyor. Almanya'da iade kararlarının eyalet mahkemeleri tarafından verildiğini belirten Avukat Mahmut Erdem, 17-18 yıl önce Türkiye'nin Murat Sorgun'un iadesi için talepte bulunduğunu ancak "dosyayı göndermediğini" ve "kişinin idam edilmeyeceği yönünde garanti verilemediği" için Türkiye’ye iadesinin gerçekleşmediğini söyledi. Bilinçli olarak dava sürecinin uzatılmaya ve zaman aşımına uğratılmaya çalışıldığını belirten Erdem, "Dosya yarım yamalak gönderildi, içerikleri tercüme edilmedi, Türkiye Adalet Bakanlığı'na sorulduğunda cevap verilmedi" diye konuştu.