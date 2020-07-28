Türkiye-Rusya uçuşlarının başlaması Rusya için sağlık riski oluşturuyor

Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlar karşılıklı olarak 1 Ağustos’tan itibaren başlıyor.

Bu habere Türkiye’deki turizm şirketleri sevinirken, salgını-sağlığı önemsediği anlaşılan kimileri ise Rusya’daki günlük 6 bin vaka sayısı nedeniyle tepki gösteriyor.

Gerçekten de 26 Temmuz itibariyle Rusya’daki toplam vaka sayısı 812 bin 485 iken Türkiye’deki 225 bin 173.

Oysa verilere daha derinden bakıldığında salgının şiddetinin Türkiye’de daha fazla olduğu hemen anlaşılıyor.

Aşağıdaki tabloda son durumu gösteriyoruz.

Veriler şöyle toparlanabilir:

1-Rusya’nın toplam vaka sayısı Türkiye’nin 4, günlük vaka sayısı ise (son 1 hafta için) yaklaşık 6 katı.

2-Ancak bu veriye bakarak bir sonuca ulaşmak tamamen yanlış olur. Zira son 1 hafta için 1000 kişiye yapılan test sayısı Rusya’da 1,90, Türkiye’de 0,50 civarında. Kısaca Rusya daha çok test yaptığı için daha çok vaka buluyor. 1000 kişiye yapılan test sayısının maksimum değeri Rusya’da 2,14 (12 Haziran), Türkiye’de 0,67 (4 Temmuz). Salgının başından beri Rusya Türkiye’ye göre yaklaşık 4 kat test yapıyor.

3-Salgının boyutu hakkında esas fikir veren gösterge ise 1 vaka bulabilmek için yapılan test sayısı (test/vaka oranı). Rusya 26 Temmuz’da 33,6 testle 1 vaka bulmuşken, Türkiye’nin 1 vaka bulmak için 26,7 test yapması yeterli olmuş. Rusya’nın 1 vaka bulabilmek için Türkiye’den %26 daha fazla test yapması gerekmiş.

Sonuç çok açık: Salgın sürecinin başından beri ve 26 Temmuz’da Rusya salgını daha fazla derecede kontrol altında tuttu, bunu daha fazla test yaparak başardı.

Dolayısıyla şimdi uçuşların karşılıklı olarak başlatılması esas olarak Rus vatandaşları için risk oluşturuyor.

https://ourworldindata.org/coronavirus/country/russia?country=~RUS

https://ourworldindata.org/coronavirus/country/turkey?country=~TUR