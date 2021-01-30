Ermenistan ile Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ ateşkesi sonrası süreci takip etmek için kurulan Türkiye-Rusya Ortak Merkezi faaliyete başladı.
Ağdam'ın Merzili köyü yakınlarında kurulan Merkezin açılışına Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Türkiye Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin katıldı.
Karaosmanoğlu, ortak merkezin, ateşkesin kontrolünü gerçekleştirmek, ihlalleri kayda geçirmek, tarafların şikayet ve sorunlarını incelemek ve ihlalleri engellemeye yönelik tedbirler almak maksadıyla faaliyet yürüteceğini söyledi.