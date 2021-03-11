Türkiye, Rusya, Katar arasında Suriye toplantısı

Katar'ın başkenti Doha'da Türkiye, Rusya ve Katar Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası yayımlanan ortak bildiride Suriye'de ayrılıkçı planlara karşı koyma konusunda üç ülkenin mutabakata vardığı belirtildi.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Bugün Suriye konusunda yeni bir istişare süreci başlattık. Amacımız Suriye’de kalıcı barış sürecine nasıl katkıda sağlayabileceğimizdi" dedi.

Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"Tek yol BM’nin 2254 nolu aldığı karar doğrultusunda olabilir. Rejimin daha yapıcı olması gerekiyor, bu süreçte Rusya’ya teşekkür ediyorum. 3,6 milyon Suriyeli Türkiye’de yaşıyor. Yaklaşık 6 milyon Suriyeli’nin barınak ihtiyacı var. İnsani yardım konusunda daha esnek olmalıyız.



Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya, sivilleri korumaya ve terör örgütleriyle savaşmaya devam edecek.

Terör örgütleri Suriye’yi bölmek istiyor. Üçlü toplantıları düzenli olarak devam ettirme kararı aldık, bir sonraki Türkiye’de olacak."

Lavrov: Suriye'de ayrılıkçı planlara karşı koymada mutabakat sağlandı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Rusya, Türkiye ve Katar'ın ortak bir bildiriye imza atarak "terörün her türlüsüyle mücadele etme, Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozan ve komşu ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit altına atan ayrılıkçı planlara karşı koyma konusundaki kararlılığı teyit ettiklerini" söyledi.

Üç ülkenin Suriye'de çözüme yönelik çabaların koordinasyonuna devam etme konusunda mutabık kaldıklarını ifade eden Lavrov, bakanlar düzeyinde düzenli görüşmelerin sürdürüleceğini belirtti.

Lavrov ayrıca bu mutabakatın Astana formatının bir alternatifi olmayacağını vurgulayarak bunun Ankara, Moskova ve Tahran'ın Astana formatında yürüttüğü çalışmalara "son derece faydalı bir takviye olacağını" kaydetti.

'Üçlü devriye planı yok'

Suriye'de Rusya-Türkiye-Katar ortak devriyeleri olup olmayacağının kendilerine sorulduğunu belirten Lavrov, böyle bir ortak devriye planının olmadığını söyledi. Lavrov, Türkiye ile Rusya'nın Suriye'deki ortak devriyelerinin ise Putin ile Erdoğan arasında İdlib bölgesindeki gerilimi azaltma konusundaki mutabakatlara dayalı olarak yürütüldüğünü kaydetti.

Ortak bildiri yayımlandı

Yayımlanan ortak bildiride üç ülkenin dışişleri bakanlarının Suriye ihtilafı ile ihtilafa kalıcı bir siyasi çözüm bulunmasına katkı sağlayacak işbirliği yollarını ele almak amacıyla Doha’da bir araya geldiği belirtildi.

BM Şartı uyarınca Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasına olan bağlılığın vurgulandığı bildiride, "(Bakanlar) Terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme ve Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün yanı sıra komşu ülkelerin milli güvenliğine de halel getirecek ayrılıkçı gündemlere karşı durma yönündeki kararlılıklarını vurgulamışlardır" denildi.